الخميس 07-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يتقدم درجة واحدة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024

"غارقون بدمائهم".. فيديو يظهر جرحى جيش الاحتلال داخل ناقلة جند في قطاع غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مدينة رام الله

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأرصاد: هطول الأمطار على فترات نهار اليوم وانحسارها مساءً

وفيات الخميس 7/ 3/ 2024

واشنطن بوست: 100 صفقة سلاح أميركية لإسرائيل منذ بدء حرب غزة

الصين تستنكر التذرّع بأي سبب لقتل المدنيين بغزة

إنقاذ شخصين علقا داخل بئر في محافظة المفرق

رويترز: محادثات وقف إطلاق النار وصلت لطريق مسدود

الخميس، 07-03-2024 07:07 ص

الأردن يتقدم درجة واحدة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024

0L5A1485 - Copy

الوكيل الإخباري - تقدم الأردن درجة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024، الصادر عن مؤسسة التراث "هيريتيج"، ليحل في المرتبة 92 عالميا.

اضافة اعلان


ووفقا للتقرير، بلغت درجة الحرية الاقتصادية في الأردن 58.3 نقطة مئوية، لينخفض بذلك تصنيفه بمقدار نصف نقطة عن العام الماضي.


ووفقا ليومية الغد، يقيس المؤشر الحرية الاقتصادية في 184 دولة على أساس أربعة مؤشرات فرعية وهي؛ سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، فضلا عن الأسواق المفتوحة.


وصنف تقرير المؤسسة الخاص بالمؤشر، الاقتصاد الأردني على أنه اقتصاد "غير حر في الغالب". 


وبحسب التقرير تعد درجة الحرية الاقتصادية في المملكة أقل من المتوسط العالمي المقدر بـ56.8 %، وأعلى من المتوسط الإقليمي المحدد بـ57.4 %. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e852294236042c166d1373

أول تحرك من صندوق النقد الدولي بعد تعويم الجنيه في مصر

65e856ad4c59b72dd1231617

قفزة في إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز

2367151-1748532231 (1)

سندات مصر الدولية تقفز بعد رفع أسعار الفائدة وانخفاض الجنيه

65e838e34236043719229a7e

عملة البيتكوين تعود للارتفاع

65e840374c59b72dd12315ef

بعد تعويم الجنيه.. البورصة المصرية تحقق مكاسب ضخمة

539600

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

أخبار متعلقة
f1bb29d9-صادرات-الأردن_0

الأردن: مستويات غير مسبوقة لنسبة تغطية الصادرات الصناعية لإجمالي المستوردات

3202314124233213143440

الاحصاءات: انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في كانون الثاني

63d4b8f3813b8

3 مليارات دينار صادرات الأردن إلى منطقة التجارة العربية العام الماضي

1708931090453

شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على نظام مالي متين ومستقر

الإمارات-الأردن-1

15 مليار دولار حجم الاستثمارات الإماراتية في الأردن

255583_34_1570724446

البنك الدولي ينشر إطار الشراكة القطرية مع الأردن حتى عام 2029