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السبت، 12-02-2022 01:28 م

الاستثمار تبحث سبل التعاون مع مركز دبي المالي العالمي

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة مع الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي عارف أميري سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارة والمركز في المجالات الاستثمارية كافة.

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وبحسب بيان الوزارة اليوم السبت، أشاد القطارنة خلال لقائه أميري بحضور القنصل العام بالسفارة الأردنية في دبي عاصم العبابنة والمستشار الاقتصادي نادر السحيم، بمستوى الأداء والأدوات التكنولوجية الحديثة المستخدمة وبرامج المسرّعات العالمية والبنية التحتية القانونية التشريعية الملائمة للاستثمار التي يوفرها المركز بحيث تسهم في تمكين الأعمال وجذب مستثمرين وأن المستقبل يكون للتحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار والشراكات المستمرة.

 

كما تطرق إلى الأهمية الكبيرة التي يوليها المركز بالشركات الناشئة والرياديين الشباب، داعيا إلى زيارة الأردن لاستكمال المباحثات ووضع خطط عمل وتعاون مستقبلي بين الطرفين.

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