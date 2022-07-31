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الأحد، 31-07-2022 11:46 ص

الأردن يشتري القمح بسعر 406 دولار للطن في أحدث صفقة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
اشترت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في أحدث صفقة 60 ألف طن قمح، الأسبوع الماضي، بسعر 406 دولار للطن الواحد، وفق الناطق باسمها ينال برماوي.اضافة اعلان


وقال البرماوي لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار القمح انخفضت عالميا خلال الفترة الماضية لكنها لم تصل بعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن غالبية مستورداتنا تأتي من رومانيا فيما لم يستورد الأردن أي شحنات من روسيا أو أوكرانيا منذ بداية الأزمة.

وأضاف أن أكبر ارتفاع طرأ على صفقات القمح التي قامت الوزارة بإبرامها وصل إلى 500 دولار للطن الواحد، فيما كان سعر الشراء الذي اشترت عليه الوزارة في 1 شباط من العام الحالي (أي ما قبل الأزمة) حوالي 326 دولار للطن الواحد، فيما اشترى قبل نحو أسبوعين بسعر 413 دولار ما يدلل على وجود انخفاض على المستوى العالمي.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة مستمرة بطرح عطاءات شراء القمح بشكل دوري للمحافظة على المخزون الاستراتيجي.

وتابع أن المخزون الاستراتيجي من القمح يغطي استهلاك المملكة نحو 14 شهرا ونصف.

يشار إلى أن الاستهلاك الشهري من القمح في الأردن يقدر بـ90 ألف طن.

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