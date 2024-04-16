الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

الوكيل الإخباري -

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أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، إذ تلاشت موجة صعود مبكرة بفضل تقرير قوي لمبيعات التجزئة أمام قفزة في عوائد سندات الخزانة ومخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران و"إسرائيل".ومع تعافي مؤشر ستاندرد آند بورز من أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 31 يناير في الجلسة الماضية، بدأت الأسهم تعاملاتها على ارتفاع جزئيا بعد أن أظهرت البيانات زيادة مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في مارس.كما قدمت مكاسب في بعض الأسهم المالية بعد إعلان نتائجها الفصلية، مثل جولدمان ساكس، الدعم في بداية التعاملات، لكن المكاسب تلاشت بسبب المخاوف من احتمال استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع وصول السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.ووفقا للبيانات الأولية، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز بما يصل إلى 61.79 نقطة، أو 1.21 %، ليغلق عند 5061.62 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 289.93 نقطة بنسبة 1.79 % إلى 15885.17 نقطة.كما انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 250.63 نقطة، أو 0.66 %، إلى 37735.24 نقطة.