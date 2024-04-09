الدولار حائر وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

الوكيل الإخباري - يكافح الدولار، للحفاظ على اتجاه واضح وسط توخي المتعاملين الحذر قبيل صدور بيانات رئيسية للتضخم غدا الأربعاء، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قلصت الأسواق رهاناتها على تخفيضات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في المستقبل.

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ويحوم الين بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود، ما يبقى المتعاملين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل الحكومة.



ويراهن المتعاملون على خفض ما مجموعه نحو 65 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا العام، ارتفاعا من 62 نقطة أساس مساء الاثنين والذي كان أقل توقع لخفض أسعار الفائدة منذ أكتوبر من العام الماضي وانخفاضا من 150 نقطة أساس في يناير.

