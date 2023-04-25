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الثلاثاء، 25-04-2023 02:31 م

المركزي الأوروبي: الوقت غير مناسب لوقف رفع أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي اليوم، إن "الوقت غير مناسب" لإنهاء رفع أسعار الفائدة، على الرغم من تراجع التضخم في منطقة اليورو.

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وكل الأنظار تتجه نحو ما إذا كان صانعو السياسة خلال الاجتماع القادم، وما اذا سيطبقون زيادة أخرى، وإلى أي مدى؟.

 

كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي فيليب لين قال إن البيانات الحالية تشير إلى أننا يجب أن نرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.


وقال في مقابلة نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي على الإنترنت "هذا ليس الوقت المناسب للتوقف" مضيفا أن الانخفاض الكبير محل ترحيب لأنه يقلل الضغط على تكلفة المعيشة، ومع ذلك، قال إنه كان من المهم العودة إلى هدف التضخم للمركزي الأوروبي البالغ 2 %  خلال فترة زمنية معقولة.


وفي مارس ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، 6.9 % على أساس سنوي، وهذا الرقم هو أدنى معدل تم تسجيله في عام، وأقل بكثير من ذروة 10.6 % المسجلة في أكتوبر. ( الاقتصادية )


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