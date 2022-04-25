الأسوأ لم يأتِ بعد.. أفضل صندوق تحوط صيني يتخلص من استثماراته في الأسهم

الوكيل الاخباري- في الوقت الذي تتأرجح فيه الأسواق الصينية في أعقاب تفشي فيروس كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا، يستعد أحد صناديق التحوط الكلية الأفضل أداءً في البلاد لمزيد من الألم.



وقال مؤسس مركز Shanghai Banxia لإدارة الاستثمار، لي بي، الذي تصدّر التصنيف المحلي في عام 2020، إنه خفض تعرضه للأسهم إلى الصفر تحسباً لتدهور الاقتصاد والمزيد من الانخفاضات في الأسهم.



كما أغلق الصندوق، الذي يدير أكثر من 5 مليارات يوان (785 مليون دولار)، جميع مراكز البيع على المكشوف المفتوحة في السلع تقريباً بعد أن أدى ارتفاع الأسعار إلى خسائر كبيرة.



وفقا للي بي: "قد يكون هذا العام أسوأ بالنسبة لمديري الصناديق مقارنة بعام 2008، حتى أثناء الأزمة المالية العالمية، فيما لايزال الاحتفاظ بالسندات الحكومية استراتيجية رابحة"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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