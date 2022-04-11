سوريون يشتكون ارتفاع الأسعار: أسواق الفقراء أصبحت خمس نجوم

الوكيل الاخباري- ارتفعت الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بشكل مضاعف في جميع الأسواق الشعبية السورية التي كانت تسمى ”أسواق الفقراء“.



وتقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و60% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.



ويقول أبو سمير إن ”أسواق الفقراء أصبحت خمس نجوم بسبب الغلاء الفاحش والقدرة الشرائية الضعيفة للمواطن“.



وتؤكد حركة الشراء المتواضعة في الأسواق الشهيرة مثل ”باب سريجة“ و“برزة“ و“نهر عيشة“، مدى معاناة المواطنين في تأمين متطلبات غذائهم اليومي.



وتقول أم محمد: ”كنا نشتري الخضار بالكيلو، واليوم نشتري البندورة والخيار والليمون بالحبّة أو القطعة!“.

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