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الأربعاء، 16-03-2022 09:15 ص

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي اليوم.. وعوائد السندات الأميركية تقفز

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الوكيل الاخباري- يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء عن قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط إجماع على رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ نهاية عام 2018.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، أمس إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام قبيل إعلان أول زيادة في أسعار الفائدة في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعدت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 1.894%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس2019 .

وقفزت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 2.169%، وهي الأعلى منذ يونيو 2019 .

واتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين والسندات لأجل عشرة أعوام بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 30 نقطة أساس.

ورغم الزيادة المرتقبة للفائدة، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع الثلاثاء وأنهى المؤشر ستاندرد اند بورز مسيرة نزول استمرت ثلاثة أيام، فيما ساعد هبوط آخر في أسعار النفط وقراءة أقل من المتوقع لأسعار المستهلكين في تهدئة مخاوف المستثمرين مع تحول التركيز إلى الإعلان المرتقب للفيدرالي بشأن السياسة النقدية، في الوقت الذي يشير فيه الخبراء إلى أن السوق احتسبت بالفعل رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال هذا العام لنحو أربع مرات.

ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 89.55 نقطة أو 2.15% ليغلق عند 4262.66 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 364.78 نقطة أو 2.90% إلى 12946.00 نقطة. كما زاد المؤشر داو جونز الصناعي 611.23 نقطة أو 1.86% إلى 33556.47 نقطة.

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