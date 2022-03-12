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السبت، 12-03-2022 11:22 ص

الخزانة الأميركية تحذر من محاولات روسية لتجاوز العقوبات عبر العملات المشفرة

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الوكيل الإخباري -حذرت وزارة الخزانة الأميركية من محاولات روسية لاستخدام العملات المشفرة لتجاوز العقوبات.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، توجيهات جديدة يوم الجمعة توضح أن المواطنين الأميركيين وشركات الأصول الرقمية مطالبون بالامتثال للعقوبات المفروضة على روسيا، حتى عند تسهيل المعاملات في العملات المشفرة.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إن الأشخاص في الولايات المتحدة وكذلك الشركات التي تتعامل في العملات المشفرة "يجب أن يكونوا يقظين ضد محاولات التحايل على لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، ويجب أن "يتخذوا خطوات قائمة على المخاطر لضمان عدم مشاركتهم في معاملات محظورة"، وفق رويترز.

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