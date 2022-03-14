المركزي الأميركي أمام خيارات صعبة.. الركود أم التضخم؟

الوكيل الإخباري -سيحاول الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة دون دفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود. ومن المتوقع أن تجعل حرب روسيا في أوكرانيا عملية التوازن أكثر صعوبة.



ومع اقتراب التضخم من 8%، لا يستطيع البنك المركزي الأميركي الانتظار أكثر من ذلك لبدء رفع أسعار الفائدة من ما يقرب من الصفر، على الرغم من اندلاع صراع كبير في أوروبا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتدمير الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.



ويعد رفع الأسعار مع ضمان استمرار توسع الاقتصاد هو أحدث تحد يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين أمضوا العامين الماضيين في مواجهة عمليات إغلاق فيروس كورونا وأسوأ صدمة لسوق العمل في التاريخ.

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