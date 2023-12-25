الأصل المالي الأكثر ربحا في 2023.. لو استثمرت به لتضاعفت أموالك

الوكيل الإخباري - سجلت العملة المشفرة "البيتكوين" قفزة في قيمتها خلال 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي.



واستهلت عملة "البيتكوين" تداولات العام 2023 عند 17000 دولار، وفي نهاية العام يتم تداول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند 43000 - 44000 دولار.



وبذلك تكون عملة "البيتكوين" قد صعدت بنحو 160% في هذا العام 2023، أي أن المستثمر الذي استثمر في هذا العملة فقد تضاعفت أمواله بنسبة 160% بمجرد شراء البيتكوين لمدة 365 يوما.



وجاء صعود العملة المشفرة، بدعم التفاؤل حيال احتمالية موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إطلاق صناديق متداولة في البورصة للسعر الفوري للعملة المشفرة.



وعلى الرغم من صعود اللافت "للبيتكوين" في العام 2023، إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من الاستثمار في هذا الأصل المالي كون لا توجد جهة رسمية تصدر العملة.

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