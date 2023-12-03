88 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد للشهر الماضي 88 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت 12بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ 100 مليون دولار.

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واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على معظم صادرات المحافظة بقيمة بلغت 82 مليون دولار تلتها مدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت حوالي 5 ملايين دولار وتوزعت باقي الصادرات على مناطق صناعية أخرى في المحافظة.



واحتل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات على مركز الريادة في صادرات المحافظة بحجم صادرات بلغ 76 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات التموينية والغذائية بقيمة 4 ملايين دولار ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.2 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والكهربائية والبلاستيكية والمطاطية والانشائية والورق والكرتون.



وتوزعت صادرات المحافظة على الأسواق الأميركية التي استقبلت 52 مليون دولار من صادرات المحافظة، ثم الدول الأوروبية بقيمة 11.5 مليون دولار والدول العربية بقيمة 9.5 مليون دولار وكندا 4 ملايين دولار ودول جنوب شرق اسيا بمليون دولار، ودول أخرى حول العالم استقبلت ما قيمته 9 ملايين دولار.



وأشار رئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان الى ان معظم صادرات المحافظة كانت من قطاع المحيكات بنسبة 86 بالمئة، لافتا الى ان منحى صادرات المحافظة بدأ يتعافى تدريجيا بعد ان شهد انخفاضات ملموسة خلال الأشهر الماضية.



وبلغت صادرات المحافظة الى الدول العربية نحو 11 بالمئة من مجموع صادراتها.