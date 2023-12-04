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الإثنين، 04-12-2023 09:45 ص

لأول مرة منذ مايو 2022.. "بيتكوين" تتجاوز حاجز 40 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - تجاوز سعر العملة المشفرة "بيتكوين" حاجز 40 ألف دولار، في عودة قوية للانتعاش، لتصل إلى مستوى لم تتجاوزه منذ مايو 2022.اضافة اعلان


وأشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الاثنين، إلى أن العملة ارتفعت بقيمة 2.9 بالمئة، لتصل إلى 40867 دولارًا، بنسبة ارتفاع في عام 2023 تصل إلى 146 بالمئة.

وكانت آخر مرة وصلت العملة المشفرة إلى مثل هذه المستويات في أبريل 2022، قبل انهيار العملة المشفرة "تيرا يو إس دي" (TerraUSD)، والتي كانت تساهم بحوالي 2 تريليون دولار في سوق العملات الرقمية.

وذكرت بلومبرغ أن القفزة الأخيرة في سعر بيتكوين، يأتي في ظل توقعات بتخفيض أسعار الفائدة وزيادة الطلب من قطاع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة.

وتزداد القناعة حاليًا بين المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، انتهى من سلسلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وأن هناك تخفيضات محتملة في العام المقبل، بحسب بلومبرغ.

تباينت تفسيرات المحللين بشأن مستقبل عملة بيتكوين مع ارتفاع قيمتها هذا العام بعد فترة من الاضطرابات

وتجاوزت بيتكوين في قفزتها خلال عام 2023، أصولا أخرى مثل الأسهم العالمية والذهب.

على الرغم من ذلك، فإن سعر بيتكوين يعتبر أقل بكثير من أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق، وذلك بقيمة 69 ألف دولار في نوفمبر 2021.

وأدى انهيار بنك "سيليكون فالي" في مارس الماضي، والعدوى التي أثارها عبر الأسواق المالية، إلى تحول بعض عشاق العملات المشفرة إلى بيتكوين، كطريقة للحماية في ظل مخاوف من انهيار اقتصادي.

الحرة

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