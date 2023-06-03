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السبت، 03-06-2023 10:29 ص

الأمم المتحدة تحذر من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي بسبب روسيا

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الوكيل الإخباري - حذرت الأمم المتحدة من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي، حيث قالت إن روسيا تحد من عدد السفن المسموح بها لنقل الحبوب الأوكرانية في موانئ البحر الأسود.

يأتي ذلك في إطار مسعى موسكو لحمل كييف على فتح خط أنابيب لأحد المكونات الرئيسية للأسمدة للوصول إلى الأسواق العالمية.

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أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلقه الشديد من أن 33 سفينة فقط غادرت من الموانئ الأوكرانية في ايار أي نصف العدد مقارنة بشهر نيسان، وبلغ إجمالي صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى 1.3 مليون طن متري الشهر الماضي، أي أقل من نصف كمية الشهر السابق.

 

وقال إن روسيا أبلغت المركز في اسطنبول الذي ينسق وصول ومغادرة وتفتيش السفن المشاركة في مبادرة حبوب البحر الأسود "بقرارها تقييد عمليات التسجيل في ميناء يوجني طالما لم يتم تصدير الأمونيا".

تعتبر الأمونيا مكونا رئيسيا للأسمدة، وتريد موسكو من أوكرانيا أن تفتح خط أنابيب من مدينة توغلياتي الروسية إلى ميناء أوديسا الأوكراني الذي كانت تستخدمه قبل الحرب لشحن الأمونيا إلى عملائها العالميين.

توسطت تركيا والأمم المتحدة في تلك المبادرة المهمة مع روسيا وأوكرانيا في تموز الماضي، مما فتح طريقا لصادرات الحبوب الأوكرانية من ثلاثة من موانئها الرئيسية على البحر الأسود وهي: أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني.


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