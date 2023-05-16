الأوروبي للتنمية يتوقع استقرار نمو اقتصاد الأردن خلال العامين 2023 / 2024

الوكيل الإخباري - توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استقرار نمو الناتج المحلي للأردن عند 2.5% للعامين 2023 /2024.



ووفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية الذي أصدره البنك، فإن النمو في الأردن بلغ العام الماضي 2.5%، مقابل تسارع في نمو القطاع السياحي وتباطؤ النمو في قطاع التعدين.

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وشهد العام الماضي ارتفاعا في معدلات التضخم ليصل 4.2% بعد أن كان 1.3% في العام 2021، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في العالم، وانعكاس تعديلات تعرفة الكهرباء، وارتفاع أسعار الفائدة استنادا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.