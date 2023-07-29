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السبت، 29-07-2023 12:29 م

الإضرابات تعطل رحلات الطيران بهذه الدولة الأوروبية

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الوكيل الإخباري - ألغيت نحو 96 رحلة واصلة ومغادرة من مطار شارلوروا البلجيكي يومَي السبت والأحد بسبب إضراب الطيارين عن العمل على خلفية ظروف عملهم.

وسيتأثر نحو 17 ألف راكب كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28 بالمئة من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين، حسبما قالت إدارة المطار لوكالة فرانس برس.

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وينتقد طيارو "راين إير" في بلجيكا عدم رغبة الشركة الأيرلندية باحترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.

وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي وبتحقيق أرباح بفضل "الإغراق الاجتماعي" الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.

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