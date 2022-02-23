الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 12:00 م

الإمارات: نعمل على تطوير سوق دين بالدرهم من خلال إصدار أداة مناسبة

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الوكيل الإخباري -أفاد وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس الخوري، أن الوزارة تعمل مع جميع الشركاء والجهات في مجال الصناعة المالية، إضافة إلى مصرف الإمارات المركزي، على تطوير سوق الدين بالدرهم من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة، وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل بالدرهم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الخوري قوله: "سنبقي السوق على اطلاع بجميع المستجدات المتعلقة في هذا الخصوص".

وأوضح الخوري أن إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي، 26 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني لسنة 2021 أكثر من 14.33 مليار درهم.

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