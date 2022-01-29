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السبت، 29-01-2022 03:20 م

العراق يسمح لإيران باستخدام مواردها المحجوبة لاستيراد السلع

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الوكيل الإخباري- قالت وكالة ”تسنيم“ الإيرانية للأنباء، إن وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، أعلنت، اليوم السبت، عن سماح المصرف العراقي للتجارة (TBI)، للحكومة الإيرانية باستخدام مواردها المحجوبة في هذا المصرف، لاستيراد سلع أساسية غير خاضعة للعقوبات.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن وزارة الصناعة والتجارة أرسلت خطابًا إلى جميع جمعيات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية، تشير فيه إلى ”إمكانية استخدام القدرات التي تم إنشاؤها لاستخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة، لاستيراد السلع الأساسية“.

ووفق الوكالة فقد أبلغ ”علي رضا بيمان باك“، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، في خطاب رسمي جميع جمعيات الصناعات الغذائية والصيدلانية والصحية، بإمكانية استخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية في المصرف العراقي للتجارة، لاستيراد السلع الأساسية.

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