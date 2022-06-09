الاتحاد الأوروبي يبحث عضوية أوكرانيا في 17 يونيو

الوكيل الاخباري- قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن المفوضية ستناقش في17 يونيو منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي لإعداد موقف لقمة الاتحاد الأوروبي 23 و24 يونيو.



وقال مامر في إفادة صحفية في بروكسل: إن "لجنة المفوضين الأوروبيين ستجري مناقشة عامة يوم الاثنين 13 يونيو حول هذه المسألة. وستضع رأيها في اجتماع سيعقد يوم الجمعة 17 يونيو.



في اليوم السابق، أيد نواب البرلمان الأوروبي منح وضع المرشح لأوكرانيا.



ووقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 28 فبراير الماضي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.



وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة إلى كييف في أبريل، استبيانا لزيلينسكي لبدء المفاوضات بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بتقييم ردود أوكرانيا ومن المتوقع أن تقدم توصياتها بشأن إمكانية منح وضع المرشح الأوكراني لرؤساء الاتحاد الأوروبي خلال قمة 23-24 يونيو.

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روسيا اليوم