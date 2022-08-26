الجمعة 26-08-2022
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اعتماد المؤسسات الصحية : 6 مستشفيات حكومية تقدم أوراق الاعتمادية
الأمانة: تقليص ساعات دوام عمال الوطن ورش المياه على الطرق
الصحة: 36 ممرضاً لكل 10 آلاف أردني
تحذيرات من صفحات وهمية تدعي تقديم قروض في الأردن
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أخبار الشركات
مؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن تطلق حملة تمويل خاصة لطلبة التوجيهي
HUAWEI FreeBuds SE: الخفة والمتانة والمزايا الفائقة قريبًا في الأردن
"الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية" يبحث تعزيز التعاون مع شركة العبدلي للاستثمار والتطوير
"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تدعو زبائنها للاستفادة من عروضها على موديلات محددة من أجهزة تلفاز NEO QLED 4K مع هدايا مميزة
كورونا
كورونا
قطر: إعطاء 7.3 مليون جرعة ضد كورونا منذ بدء الجائحة
مخاوف جديدة من كورونا.. بحث عن لقاح يقي من جميع المتحورات
للمرة الثانية .. إصابة السيدة الأولى في الولايات المتحدة بفيروس كورونا