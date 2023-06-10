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السبت، 10-06-2023 09:53 ص

دول عربية تسجل أعلى معدل تضخم في العالم - أسماء

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الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي إنه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.

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وبيّن في تقرير صادر حديثاً أن المعلومات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 70.6% من البلدان منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و84% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.


ونوه إلى أنه يعاني 80.4% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء. 


وتالياً البلدان العشرة التي لديها أعلى تضخم في أسعار المواد الغذائية: 


لبنان 350%
الأرجنتين 115%
زمبابوي 102%
إيران 80%
سورينام 67%
مصر 55%
رواندا 55%
تركيا 53%
سيراليون 52%
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 52%

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