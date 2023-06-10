دول عربية تسجل أعلى معدل تضخم في العالم - أسماء

الوكيل الإخباري - قال البنك الدولي إنه لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.

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وبيّن في تقرير صادر حديثاً أن المعلومات تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 70.6% من البلدان منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و84% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.



ونوه إلى أنه يعاني 80.4% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء.



وتالياً البلدان العشرة التي لديها أعلى تضخم في أسعار المواد الغذائية:



لبنان 350%

الأرجنتين 115%

زمبابوي 102%

إيران 80%

سورينام 67%

مصر 55%

رواندا 55%

تركيا 53%

سيراليون 52%

جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 52%

