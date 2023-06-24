شركات أردنية تشارك بمعرض فانسي فود في نيويورك غدا

الوكيل الاخباري - تشارك 13 شركات أردنية كبرى متخصصة بصناعة الغذاء يوم غد الأحد، بمعرض (فانسي فود) الذي سيفتتح أعماله في مدينة نيويورك.

اضافة اعلان



ويشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، جمعية المصدرين الأردنيين، فيما تتوزع الشركات الصناعية المحلية المشاركة بالمعرض على شركات متخصصة في قطاعات الحلويات العربية والبهارات والزعتر والمكسرات والقهوة.



وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة في بيان اليوم السبت، إن المشاركة الأردنية بالمعرض تمثل فرصة للتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم وفتح أسواق جديدة وواعدة، لاسيما تلك التي يرتبط معها الأردن باتفاقيات تجارة حرة.



واكد أن المعرض يشكل أكبر حدث متخصص في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، ويستقطب عارضين وزائرين من شتى دول العالم، مشيرا إلى أن الجمعية تتولى المشاركة بالمعرض منذ عام 2013، وذلك ضمن الخطط والبرامج التي تتبنها لدعم وتمكين الصناعة من دخول أسواق جديدة.



ودعا أبو رحمة، الشركات إلى تعزيز الاستفادة من المشاركة بالمعرض من خلال التشبيك والترويج للصناعة الأردنية والسعي إلى عقد الصفقات واستقطاب مشترين.



وشدد على أهمية دعم المشاركة بالمعارض الخارجية، كونها تعد من أنجح السبل لترويج الصادرات وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى تحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في زيادة الصادرات الوطنية خلال السنوات الثلاث المقبلة الى اكثر من 9 مليارات دينار.



وأكد أبو رحمة أن السوق الأميركية تعد من أقوى الأسواق، من حيث القوة الشرائية، فيما تعد من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية، حيث تمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته، في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين.



ويرتبط الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية باتفاقية للتجارة الحرة، وقعت عام 2000، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

