الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

الأمن: كشف زيف ادّعاء شخص اختلق قضية تعرّضه للسلب المسلّح وسرقة 13 ألف دينار

الملكة رانيا تعلق على حادثة الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي

غزة: استشهاد قيادي بالمقاومة ونجله بحادث إطلاق نار في جباليا

خدمة جديدة من وزارة العمل لأصحاب منشآت القطاع الخاص

 
الخميس، 22-06-2023 01:45 م

روسيا.. قفزة كبيرة في الطلب على الشاورما

649407b54236045e5c409f67


الوكيل الإخباري - سجلت خدمات التوصيل في روسيا زيادة كبيرة في الطلب على الشاورما، تراوحت حسب بعض الشركات بين 100% و200%.

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن أليكسي كوزنتسوف مدير مشروع "المطبخ المفتوح" في سلسلة محلات "بيريكريستوك" أنه تم بيع 590 ألف سندويشة شاورما في غضون 5 أشهر من هذا العام.

ووفقا لكوزنتسوف فقد شهدت سلسلة محلات "بيريكريستوك" زيادة في الطلب على الشاورما في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 بنحو 2.5 مرة مقارنة بنفس الفترة من 2022.

كما أكدت شركات تقدم خدمة التوصيل مثل Yandex.Eda وOzon fresh زيادة الطلب على الطبق الشهير، الذي دخل روسيا في التسعينيات.

إقرأ ايضا
256

السيسي يطالب بقرارات سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى

main_image6494378ddf469

الليرة التركية تنهار إلى قاع جديد

moved_LYNXMPEI640FC_L

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

Central Bank of Turkey_800x533_L_1428572167

المركزي التركي يرفع اسعار الفائدة 15%

2207496-1848639326

البنك الدولي يعتزم السماح للدول التي تعرضت لكوارث وتعثرت بوقف سداد أقساط ديونها

143-124141-global-financial-compact-paris-global-economy_700x400

قمة عالمية لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي في باريس اليوم

أخبار متعلقة
56

الأمم المتحدة تدعو لتسريع شحنات الحبوب عبر البحر الاسود

36

تحالف أوبك+ يمنح روسيا مستوى أساس أعلى لإنتاج النفط

czo5NToiaHR0cHM6Ly9zdGF0aWMudGF5eWFyLm9yZy9Db250ZW50L1Jlc2l6ZWRJbWFnZXMvNjYzLzQyMy9vdXRzaWRlL3N1cGVybWFya2V0MjMwNTAxMDgyMjM0Mzk0fi5qcGciOw==

دول عربية تسجل أعلى معدل تضخم في العالم - أسماء

main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

2196701-309939680

حجم التجارة بين روسيا والصين في أعلى مستوى منذ بدء أزمة أوكرانيا

447

الأمم المتحدة تحذر من تهديد جديد للأمن الغذائي العالمي بسبب روسيا