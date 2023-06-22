روسيا.. قفزة كبيرة في الطلب على الشاورما

الوكيل الإخباري - سجلت خدمات التوصيل في روسيا زيادة كبيرة في الطلب على الشاورما، تراوحت حسب بعض الشركات بين 100% و200%.

اضافة اعلان



ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن أليكسي كوزنتسوف مدير مشروع "المطبخ المفتوح" في سلسلة محلات "بيريكريستوك" أنه تم بيع 590 ألف سندويشة شاورما في غضون 5 أشهر من هذا العام.



ووفقا لكوزنتسوف فقد شهدت سلسلة محلات "بيريكريستوك" زيادة في الطلب على الشاورما في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 بنحو 2.5 مرة مقارنة بنفس الفترة من 2022.



كما أكدت شركات تقدم خدمة التوصيل مثل Yandex.Eda وOzon fresh زيادة الطلب على الطبق الشهير، الذي دخل روسيا في التسعينيات.