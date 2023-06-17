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السبت، 17-06-2023 09:15 ص

المركزي التونسي يبقي الفائدة دون تغيير عند 8 بالمئة

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الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% حسب بيان للبنك نشر الجمعة على موقعه الإلكتروني.

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يأتي هذا بعد أن قام الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، بتثبيت أسعار الفائدة، بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.


وقال المركزي التونسي، في البيان عقب اجتماع مجلس إدارته، "على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023.


وأضاف: "على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه الأخير، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر الخميس، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتبلغ 4 % للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3.5 % لتسهيلات الإيداع و4,25 % لتسهيلات القرض الهامشي مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2% .


وحول التضخم في تونس، قال المركزي، إن التضخم في تونس بدأ يظهر بعض الانحسار التدريجي والذي بدأ في مارس الماضي، مشيرا إلى أن التضخم بلغ 9.6% في مايو الماضي، بعد أن سجل 10.1% في أبريل 2023، ومقابل ذروة قدرها 10.4% في شهر فبراير 2023. 

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