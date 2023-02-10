الجمعة 10-02-2023
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الجمعة، 10-02-2023 08:49 م

الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات حكومية في بريطانيا، أن الناتج المحلي الإجمالي لم يشهد أي تغيير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

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وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني اليوم الجمعة، إن إجمالي الناتج المحلي لم يسجل أي نمو في الربع الأخير من العام الماضي، بعد تقلصه بنسبة 0,3 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة.


وكان بنك إنجلترا المركزي، توقع الأسبوع الماضي أن تدخل بريطانيا فترة من الركود الطفيف لكنها ستكون طويلة، وسط تأثر مستويات المعيشة في بريطانيا من ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما عند 11.1 بالمئة في تشرين الأول الماضي.


بترا


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