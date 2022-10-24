الاقتصاد الصيني ينمو 3.9 % خلال الربع الثالث 2022

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بكين اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.9 % خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالعام السابق.



وبعد أن نما بنسبة 0.4 % فقط خلال الربع السابق، أظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات على التعافي.

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وكان من المتوقع في الأصل الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيل إعلانها بشكل مفاجئ.

ولم تذكر بكين سببا لهذه الخطوة.



وعانى الاقتصاد الصيني من بعض التقلبات بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما أن الأزمة العقارية المستمرة، ومستويات الديون المرتفعة، وضعف الطلب المحلي، أدت أيضا إلى تباطؤ اقتصاد البلاد.



ومن المتوقع أن تعجز حكومة بكين عن الوفاء في تحقيق النمو الأصلي المستهدف لهذا العام والبالغ 5.5 %.



ويتوقع البنك الدولي حاليا أن يكون نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.8 % خلال العام بالكامل. وستكون هذه هي المرة الثانية فقط خلال أربعة عقود، بعد عام 2020 العام الأول للوباء، حيث كان النمو في الصين منخفضا للغاية.

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