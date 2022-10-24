الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

 
الإثنين، 24-10-2022 04:26 م

الاقتصاد الصيني ينمو 3.9 % خلال الربع الثالث 2022

image (74)


الوكيل الإخباري - أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بكين اليوم الاثنين، أن نمو الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.9 % خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وبعد أن نما بنسبة 0.4 % فقط خلال الربع السابق، أظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم علامات على التعافي.

اضافة اعلان


وكان من المتوقع في الأصل الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيل إعلانها بشكل مفاجئ.

 

ولم تذكر بكين سببا لهذه الخطوة.


وعانى الاقتصاد الصيني من بعض التقلبات بسبب جائحة فيروس كورونا.

 

كما أن الأزمة العقارية المستمرة، ومستويات الديون المرتفعة، وضعف الطلب المحلي، أدت أيضا إلى تباطؤ اقتصاد البلاد.


ومن المتوقع أن تعجز حكومة بكين عن الوفاء في تحقيق النمو الأصلي المستهدف لهذا العام والبالغ 5.5 %.


ويتوقع البنك الدولي حاليا أن يكون نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.8 % خلال العام بالكامل. وستكون هذه هي المرة الثانية فقط خلال أربعة عقود، بعد عام 2020 العام الأول للوباء، حيث كان النمو في الصين منخفضا للغاية.

 

البيان

إقرأ ايضا
بنزين محروقات وقود1

الحكومة : انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

854

السعودية تحجز 5 مراكز في قائمة أكبر 100 شركة بتروكيماويات في العالم

image (75)

انخفاض أسعار المحروقات في لبنان

140-235611-gold-prices-jump-highest-level-september-2011_700x400

الذهب يتراجع مع صعود الدولار

1604411412713955200

أسهم أوروبا تنتعش.. والمستثمرون يستعدون لأسبوع حافل

LYNXMPEI9N004_L

نيكي الياباني يغلق دون مستوى 27 ألف نقطة

أخبار متعلقة
LYNXMPEI9N004_L

نيكي الياباني يغلق دون مستوى 27 ألف نقطة

1539689755265778800

انخفاض معدل البطالة في بريطانيا لأدنى مستوى منذ نحو 50 عاما

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

الكرملين: قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط يهدف إلى استقرار السوق

1660918809712

تراجع الدولار الأميركي لأدنى مستوى في أسبوعين

تنزيل (3)

الخزانة الإيطالية تتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الثالث

306383_59_1628776417

الجغبير: صندوق دعم وتطوير الصناعة يحفز زيادة الإنتاجية