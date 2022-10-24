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الإثنين، 24-10-2022 03:15 م

نيكي الياباني يغلق دون مستوى 27 ألف نقطة

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الوكيل الإخباري - تخلى المؤشر نيكي الياباني عن معظم المكاسب الصباحية خلال الجلسة المسائية، اليوم الاثنين، ليغلق دون مستوى 27 ألف نقطة، وسط قلق المستثمرين من توقعات الاقتصاد الصيني.

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واختتم المؤشر تعاملات اليوم الاثنين، مرتفعا 0.31% فقط عند26974.90 نقطة ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 133 مقابل هبوط 88 سهما، فيما بقيت أربعة دون تغيير.


وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.28% إلى 1887.19 نقطة.


وهوى مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 6% إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2009، مع انخفاض مؤشر هانغ سنغ تايك بأكثر من 9%.

 

CNBC

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