الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

استقرار أسعار الذهب محليا

إدارة الأزمات تدعو المواطنين إلى تلقي لقاح كورونا

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع

الطيران المدني: لم نُبلغ بإلغاء رحلات جوية

وفيات الأحد 26-12-2021

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

الأحد، 26-12-2021 11:52 ص

الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022

مراحل_النمو_الاقتصادي


الوكيل الإخباري-أظهر تقريران الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز100تريليون دولار لأول مرة في 2022 وأن تفوق الصين على أمريكا باعتبارها الاقتصاد الأول بالعالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يعتقد سابقا.

اضافة اعلان


وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر) أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.


وقالت سيبر في تقريرها، إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.


وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
61ab5fff7719d

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

ذهب1

استقرار أسعار الذهب محليا

unnamed-3

الصبيحي: 359 مليون دينار لم تُحوّل لصندوق استثمار الضمان

f06954ba-5371-467e-886a-954572c64067

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

1220212291829952949684

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

image

بعد نفي طرح ورقة نقدية من فئة الـ100 دينار.. ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟

أخبار متعلقة
12202121125256901752579

قطر: 45 مليار دولار فائض الميزان التجاري في 10 أشهر

5e94a403423604475536aeda

الاقتصاد الوطني يحقق مؤشرات إيجابية في 2021 رغم ثقل الصعوبات

5e435617406e1

انخفاض الاحتياطي الإلزامي في لبنان إلى 12.5 مليار دولار

دولارات 2

335 مليون دولار يوافق عليها النقد الدولي للاردن

10201328114925

ايقاف إنتاج النفط في عدد من الحقول في ليبيا

الكونجرس

خبير يشرح سبب نجاح أمريكا اقتصاديا