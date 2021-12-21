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الثلاثاء، 21-12-2021 02:01 م

انخفاض الاحتياطي الإلزامي في لبنان إلى 12.5 مليار دولار

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الوكيل الإخباري-قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، معتبرا أن حصول لبنان على دعم بحوالي 15 مليار دولار سيساعد على إعادة تحريك الاقتصاد.

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وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أن "حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة".


وقال: "إن حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار"، مؤكدا أن "هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة".
من جهتة أخرى، كشف سلامة أن "الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار".

 




 

 


 

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