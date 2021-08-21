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السبت، 21-08-2021 09:56 ص

البتكوين تتحدى الدولار وتواصل صعودها

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الوكيل الاخباي- ذكرت تقارير مالية إن ”البتكوين“ أكبر عملة مشفرة في العالم بالقيمة السوقية واصلت ارتفاعها، خلال اليومين الماضيين، على الرغم من صعود الدولار الأمريكي مدعومة بأخبار إطلاق صندوق جديد للاستثمار بهذه العملة.

وأظهرت التقارير أن سعر ”البتكوين“ اخترق حاجز الـ 47 ألف دولار، يوم امس الجمعة، بعد هبوط طفيف لفترة وجيزة، ثم واصل صعوده ليتجاوز الـ 48 ألف دولار، صباح اليوم السبت.

وأكدت التقارير، أن سعر ”البتكوين“ وصل إلى ما يقارب من 48835 دولارًا، صباح اليوم السبت، فيما حافظت ”الإثيريوم“ ثاني أكبر عملة مشفرة على قوتها، ووصل سعرها إلى حوالي 3287 دولارًا.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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