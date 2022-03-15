البحرين تمنح بينانس رخصة لإدارة وتداول الأصول المشفرة

الوكيل الاخباري- أعلنت "بينانس"، وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين"، عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة "بينانس" باعتبارها أول مزود يحصل على رخصة لخدمة أصول التشفير بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية.



وقال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، أمس، إن الرخصة الممنوحة لشركته في البحرين تمثل علامة فارقة في "مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم".



وستتيح رخصة أصول التشفير لـ"بينانس" القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.



وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: "يعتبر تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية أحد أبرز أهداف مصرف البحرين المركزي، حيث أننا سنستمر في العمل مع شركائنا وقيادات الصناعة مثل "بينانس" من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وافضل الممارسات في القطاع".



ومن جانبه، قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "ساهم "فريق البحرين" في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" وذلك من خلال وجود التشريعات القوية، والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة، وسيعزز تعاوننا مع قيادات الصناعة ومنهم "بينانس" من مهمتنا في تطوير مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة".أعلنت "بينانس"، وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين"، عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة "بينانس" باعتبارها أول مزود يحصل على رخصة لخدمة أصول التشفير بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية.



وقال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، أمس، إن الرخصة الممنوحة لشركته في البحرين تمثل علامة فارقة في "مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم".



وستتيح رخصة أصول التشفير لـ"بينانس" القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.



وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: "يعتبر تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية أحد أبرز أهداف مصرف البحرين المركزي، حيث أننا سنستمر في العمل مع شركائنا وقيادات الصناعة مثل "بينانس" من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وافضل الممارسات في القطاع".



ومن جانبه، قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "ساهم "فريق البحرين" في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" وذلك من خلال وجود التشريعات القوية، والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة، وسيعزز تعاوننا مع قيادات الصناعة ومنهم "بينانس" من مهمتنا في تطوير مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة".أعلنت "بينانس"، وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين"، عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة "بينانس" باعتبارها أول مزود يحصل على رخصة لخدمة أصول التشفير بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية.



وقال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، أمس، إن الرخصة الممنوحة لشركته في البحرين تمثل علامة فارقة في "مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم".



وستتيح رخصة أصول التشفير لـ"بينانس" القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.



وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: "يعتبر تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية أحد أبرز أهداف مصرف البحرين المركزي، حيث أننا سنستمر في العمل مع شركائنا وقيادات الصناعة مثل "بينانس" من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وافضل الممارسات في القطاع".



ومن جانبه، قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "ساهم "فريق البحرين" في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" وذلك من خلال وجود التشريعات القوية، والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة، وسيعزز تعاوننا مع قيادات الصناعة ومنهم "بينانس" من مهمتنا في تطوير مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة".أعلنت "بينانس"، وهي مزود البنية التحتية للعملات المشفرة وتقنية سلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين"، عن حصولها على رخصة خدمة تداول الأصول المشفرة من مصرف البحرين المركزي، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مسيرة "بينانس" باعتبارها أول مزود يحصل على رخصة لخدمة أصول التشفير بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجية.



وقال تشانغبينغ زاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، أمس، إن الرخصة الممنوحة لشركته في البحرين تمثل علامة فارقة في "مسيرتنا لنكون مرخصين ومنظمين بشكل كامل على مستوى العالم".



وستتيح رخصة أصول التشفير لـ"بينانس" القيام بتوفير تداول الأصول المشفرة وخدمات الرعاية والوصاية وإدارة المحافظ للعملاء وذلك بإشراف من المشرعين في مملكة البحرين، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.



وقال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي: "يعتبر تطوير التشريعات المتواكب مع التوجهات العالمية للخدمات المالية أحد أبرز أهداف مصرف البحرين المركزي، حيث أننا سنستمر في العمل مع شركائنا وقيادات الصناعة مثل "بينانس" من خلال تطوير التشريعات الداعمة للابتكار وافضل الممارسات في القطاع".



ومن جانبه، قال خالد حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحرين: "ساهم "فريق البحرين" في تأسيس بنية تحتية ذات مصاف عالمي لدعم النمو السريع لصناعة التشفير وسلاسل الكتل الرقمية "البلوكتشين" وذلك من خلال وجود التشريعات القوية، والمواهب المتعددة في قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وغيرها من المجالات التقنية المتخصصة، وسيعزز تعاوننا مع قيادات الصناعة ومنهم "بينانس" من مهمتنا في تطوير مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لهذه الصناعة".

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