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الخميس، 26-05-2022 09:59 ص

البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا قد تثير ركوداً عالمياً

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الوكيل الاخباري- قال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إن حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغذاء والطاقة، وأيضا توفر الأسمدة، قد تثير ركودا عالميا.

وأبلغ مالباس ندوة استضافتها غرفة التجارة الأميركية، أمس الأربعاء، أن اقتصاد ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بالفعل بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن انخفاض إنتاج الأسمدة سيزيد الأوضاع سوءا في مناطق أخرى.

وتابع مالباس: "بينما ننظر إلى الناتج الإجمالي العالمي.. من الصعب الآن أن نرى كيف نتفادى ركودا"، لكنه لم يقدم توقعات محددة.

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