الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية البريطاني يصل الأردن الخميس

جلسة حوارية في جامعة اليرموك بشأن التشجيع على الاستثمار

تقديم طالبة توجيهي الامتحان بعد ولادتها بـ 5 ساعات .. أكيد يكشف الحقيقة

الزهير: الأردن يطمح للاستفادة من التجربة السنغافورية

طلبة توجيهي: امتحان تاريخ الاردن اليوم سهل ومباشر

المياه : تنفيذ مشروع محطة رفع شفا العامرية بقيمة 1,7 مليون دينار

افتتاح صالة رياضية بحديقة دير غبار

فصل التيار الكهربائي عن 13 موقعا في الكرك غداً - أسماء

الخصاونة يلتقي الرئيس العراقي

بيان من وزير التربية بشأن امتحانات التوجيهي

 
الثلاثاء، 25-07-2023 12:05 م

البنك الدولي: مصر عليها سداد 15 مليار دولار من ديونها خلال شهرين

LYNXMPECA4074_L


الوكيل الإخباري - كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد ما يقرب من 15.3 مليار دولار من ديونها في الربع الثالث من العام الحالي، منها 2.8 مليار على الحكومة.

اضافة اعلان

 

فيما يتعين على البنك المركزي سداد 8.3 مليار دولار، منها 7.7 مليار دولار ودائع، ومعظمها ودائع الخليج التي تجدد باستمرار، بينما يتعين على البنوك تسدد 2.5 مليار دولار، والقطاعات الأخرى 1.566 مليار دولار.


وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، قد صرح منذ أيام بأن الدين الخارجي على مصر وصل لـ 165 مليار دولار، موضحًا أن الدولة تدرك تمامًا حجم الدين الخارجي، ولذلك توجه القروض الخارجية لمشروعات البنية التحتية.


يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع السندات المصرية المقومة بالجنيه، المتداولة في بورصة "لوكسمبورج"، ضمن المنتجات المهيكلة لبنوك الاستثمار الأمريكية "جولدمان ساكس

إقرأ ايضا
364668_4_1690275723

الزهير: الأردن يطمح للاستفادة من التجربة السنغافورية

920221110553720198204

المركزي التركي.. قرارات جديدة لتشديد سياسته النقدية

الارز

أسعار الأرز عالمياً ترتفع وبتسارع

747

أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر

320232311137298401546

لكل المقترضين من البنوك.. الأسواق تترقب ورفع الفائدة غداً الأربعاء بات مؤكداً

_medium

روسيا تعتزم خفض الخصم على صادراتها النفطية

أخبار متعلقة
LYNXNPEF2O0EI_L

رسميا .. مصر تخطو أولى خطواتها نحو التحرر من هيمنة الدولار

2016-02-29T120000Z_207968046_GF10000327856_RTRMADP_3_INDIA-BUDGET

البنك الدولي يحذر من شرخ بين الدول يعمق الفقر

دولارات 2

منحة بـ 4.7 مليون دولار لدعم البلديات في الأردن

2023-07-04_15-56-02_887987

مصر.. حفر 35 بئرا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي خلال عامين

LYNXMPEB1H04G_L

السيسي يطالب قادة العالم بتفهم وضع مصر في إدارة أعباء الديون