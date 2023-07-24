رسميا .. مصر تخطو أولى خطواتها نحو التحرر من هيمنة الدولار

الوكيل الإخباري - صرح مساعد أول وزير التموين المصري ورئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، بأن وزارة التموين تعتزم إجراء التعاملات بين مصر وروسيا بالعملة المحلية بدلاً من الدولار.

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تأتي هذه المحاولة بالتزامن مع سعي مصر إلى الانضمام لتكتل "بريكس" الذي يحاول إنشاء عملة جديدة تنافس الدولار في تسوية المعاملات الدولية.



أكد مساعد وزير التموين المصري أن الوزارة قد تقدمت باقتراح إلى وزارة الخارجية المصرية من أجل الشروع في تطبيق التعاملات بالعملات المحلية مع روسيا.



وأكد أن تنفيذ الأمر قد يحتاج إلى توافقات دولية بين البنك المركزي المصري والمركزي الروسي.



وأشار عشماوي إلى أن الأمن الغذائي لمصر هو "أمن قومي"، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم حاليًا مع تعليق اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا.



وقال إن بعض الدول قد تلجأ للبحث عن بدائل أخرى كإبرام العقود الآجلة أو تثبيت أسعار الاستيراد بالاتفاق مع بنوك استثمارية، بهدف الحد من التذبذب في الأسعار.