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البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

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الثلاثاء، 03-10-2023 09:25 ص

البنك الدولي: 1.2 % ارتفاع على أسعار الغذاء في الأردن نهاية آب الماضي

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.2% لنهاية شهر آب الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، وذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء في العالم.اضافة اعلان


وبيّن التقرير، أن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 0.6% في تموز الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران الماضي، و1.9% بنهاية أيار الماضي.

وأشاد تقرير البنك الدولي بإقرار الحكومة في تموز الماضي، نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023 في وزارة الزراعة، بهدف الاستجابة لتغير المناخ والأزمات الغذائية.

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