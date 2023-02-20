البنك المركزي يطلق استراتيجيته للمدفوعات الإلكترونية

الوكيل الاخباري - أطلق البنك المركزي، الاثنين، الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، ترجمة لالتزام البنك بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.



وقال محافظ البنك المركزي عادل الشركس، إن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي ترجمة لالتزام البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر ركيزة أساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي نادى به جلالة الملك عبد الله الثاني؛ بهدف إطلاق الإمكانات الوطنية في مختلف المجالات ومنها قطاع الخدمات المالية، سعياً لتحقيق النمو الشامل المستدام الذي يكفل توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات، وضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين.



وأوضح الشركس، أن هذه الاستراتيجية تتبنّى كامل مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025 والمرتبطة بمبادرات قطاع الخدمات المالية وأبرزها؛ تكثيف العمل نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، وتوفير بيئة ملائمة للنهوض بالتقنيات المالية وابتكاراتها، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير قدرة القطاع الصيرفي على تقديم خدمات رقمية مميزة.

اضافة اعلان