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السبت، 14-11-2020 03:52 م

البنك المركزي: 319 ألف شيك معاد لعدم كفاية الرصيد

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الوكيل الإخباري - كشفت بيانات البنك المركزي الاردني أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بلغت خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 319 ألف شيك بقيمة 1.113 مليار دينار.

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وبعد ارتفاع شهدته الشيكات المعادة خلال أشهر اذار/مارس ونيسان/ابريل وأيار/مايو الماضية، عاودت الشيكات المعادة إلى الانحسار إلى ما نسبته 4.2% من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي، كما انحسرت قيمة هذه الشيكات المعادة إلى 3.6% من الشيكات المتداولة لذات الشهر.


وسجل عدد الشيكات المتداولة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 5.659 مليون شيك، أما بالنسبة لقيمة هذه الشيكات المتداولة فبلغت 27.790 مليار دينار.


أما على صعيد عدد الشيكات المعادة فبلغ 406 آلاف شيك وبنسبة 7.1 % من الشيكات المتداولة وذلك خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي.


في حين بلغت قيمة هذه الشيكات المعادة نحو 1.470 مليار دينار وتشكل ما نسبته 5.3% من قيمة الشيكات المتداولة.


ووسط ذلك فإن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي بلغ عددها 319 ألف شيك.


أما قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد فسجل مستوى 1.113 مليار دينار وبنسبة 4% من مجموع قيمة الشيكات المتداولة.


يشار إلى ان عدد الشيكات المعادة لأسباب أخرى بلغ 86 الف شيك.فيما بلغت قيمة هذه الشيكات 357 مليون دينار.


 




 

 


 

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