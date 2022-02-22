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الثلاثاء، 22-02-2022 11:08 ص

البورصات الأوروبية والأسهم الروسية في المنطقة الحمراء

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الوكيل الاخباري- تراجعت البورصات الأوروبية، وسوق الأسهم الروسية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات الأزمة الأوكرانية.

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وفي بورصة موسكو، تراجع المؤشر للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، بنسبة 6% إلى 2851.4 نقطة، فيما انخفض المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 7.09% إلى 1123.7 نقطة.

أما في الأسواق الأوروبية، فقد هبط مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.63% إلى 7437.38 نقطة، فيما تراجع المؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 1% إلى 6720.67 نقطة.

كذلك هبط المؤشر DAX الألماني بنسبة 1.61% إلى 14493.41 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مساء يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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