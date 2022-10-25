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الثلاثاء، 25-10-2022 06:34 م

البورصة تدعو الشركات المُدرجة إلى تزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث

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الوكيل الإخباري- دعت بورصة عمان جميع الشركات المدرجة لديها إلى استكمال تزويدها بالبيانات المالية للربع الثالث، والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات عن الفترة المنتهية في 2022/9/30 ، وذلك عبر نظام الافصاح الالكتروني (XBRL)، قبل نهاية شهر تشرين الأول من هذا العام.

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وأكد المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن البورصة ستوقف التداول في أسهم الشركات المخالفة التي لم تلتزم بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية للربع الثالث والمراجعة من قبل مدقق حساباتها اعتباراً من أول يوم عمل يلي نهاية شهر تشرين الأول الحالي إلى حين قيام هذه الشركات بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة، استناداً لأحكام المادة (15/ب/6) من تعليمات إدراج الأوراق المالية لعام 2018، وذلك بهدف تعزيز حماية المتعاملين والمستثمرين في سوق الأوراق المالية وتوفير المعلومات الضرورية لهم في الوقت المناسب وبما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري.


وأشار إلى أن البورصة ستقوم بعد انتهاء الموعد المحدد لاستلام البيانات المرحلية المراجعة بالإعلان من خلال مختلف وسائل الإعلام عن أسماء الشركات المخالفة، مبينا أن الشركات التي لن تلتزم بالموعد المقرر عُرضة للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات المعمول بها.


ويأتي تزويد الشركات للبورصة بالبيانات المالية للربع الثالث التزاماً بأحكام تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان، والتي تُلزم جميع الشركات المدرجة في البورصة بإعداد بيانات مرحلية مراجعة من مدققي الحسابات، تعزيزاً لمبدأيّ الإفصاح والشفافية، ولتمكين المستثمرين والمساهمين من الحصول على المعلومات الضرورية ونتائج أعمال الشركات بشكل مستمر وفي الوقت المناسب.

 

 

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