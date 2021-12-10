التضخم في ألمانيا يقفز بأسرع وتيرة سنوية منذ 30 عاماً

الوكيل الإخباري - قفز معدل التضخم في ألمانيا 2ر5 بالمئة في تشرين الثاني الماضي، بأسرع وتيرة سنوية منذ 30 عاماً، وفق أحدث بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء التي صدرت اليوم الجمعة.

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وجاءت الزيادة في تشرين الثاني بفارق 7ر0 بالمئة عن المعدل المسجل في تشرين الأول السابق عند 5ر4 بالمئة.



وقال رئيس المكتب الفدرالي للإحصاء، جورج ثيل: "ارتفع معدل التضخم للمرة السادسة على التوالي، ووصل في تشرين الثاني إلى أعلى مستوى سجله في عام 2021 حتى الآن".



وأضاف "تم قياس معدل التضخم الأعلى آخر مرة منذ ما يقرب من 30 عامًا، في حزيران 1992، حين زاد معدل التضخم 8ر5 بالمئة ".



وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1ر22 بالمئة في تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 5ر4 بالمئة في تشرين الثاني الماضي مقارنة بتشرين الثاني 2020.

بترا