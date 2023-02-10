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الجمعة، 10-02-2023 03:16 م

ألمانيا تبحث استيراد الغاز المسال من سلطنة عمان

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الوكيل الاخباري - تجري ألمانيا محادثات في مرحلة متقدمة مع سلطنة عمان، من أجل توقيع اتفاق طويل الأمد بشأن إمدادات الغاز المسال يمتد لعشر سنوات على الأقل، إذ تواصل برلين البحث عن بدائل لإمدادات الوقود الروسية.

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وتسعى أوروبا جاهدة لإيجاد بديل للغاز الروسي منذ العام الماضي على خلفية الحرب في أوكرانيا بعدما بدأت شركة غازبروم الحكومية الروسية تقليص إمداداتها عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا قبل أن توقفها.


وأبرمت شركة آر.دبليو.إي للطاقة في سبتمبر اتفاقا للغاز الطبيعي المسال مع شركة أدنوك الإماراتية، وتبحث ألمانيا عن موردين آخرين من خلال شركتي المرافق يونيبر وسيفيه اللتين أممتهما برلين العام الماضي. ( سكاي نيوز )


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