التضخم في تركيا يرتفع 48.7% خلال يناير لأعلى مستوى منذ 2002

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني في أعلى رقم يسجل منذ أبريل/نيسان 2002 (20 عاماً)، نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.



وفي ديسمبر/كانون الأول سجلت الأسعار ارتفاعا نسبته 36.08% على أساس سنوي.



كان وزير المالية التركي نور الدين النبطي قال لخبراء اقتصاديين، مؤخراً، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة "بلومبرغ".

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