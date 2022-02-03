الخميس 03-02-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 03-02-2022 11:01 ص

التضخم في تركيا يرتفع 48.7% خلال يناير لأعلى مستوى منذ 2002

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الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 48.69% على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني في أعلى رقم يسجل منذ أبريل/نيسان 2002 (20 عاماً)، نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، حسب أرقام رسمية نشرت الخميس.

وفي ديسمبر/كانون الأول سجلت الأسعار ارتفاعا نسبته 36.08% على أساس سنوي.

كان وزير المالية التركي نور الدين النبطي قال لخبراء اقتصاديين، مؤخراً، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة وألا يتجاوز 50% هذا العام، وفقاً لأشخاص حضروا الاجتماع تحدثوا لوكالة "بلومبرغ".

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