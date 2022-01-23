تركيا.. توصية للبنوك بعدم توزيع الأرباح بسبب استنزاف المخزون النقدي

الوكيل الاخباري- أوصت الجمعية المصرفية التركية، البنوك، بعدم توزيع عوائد للمساهمين من أرباح 2021، وذلك تلافيا لمزيد من الضغط الذي تعرّض له القطاع المصرفي التركي حيث تآكل مخزونه النقدي جراء انهيار الليرة، حسب ما أوردت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية.



ونقلت الوكالة عن مصادر قالت إنها على دراية مباشرة بالأمر، قولهم إن ”الإدارة التنظيمية للقطاع المصرفي التركي بي كي دي كيه أوكلت تمرير هذه النصيحة للبنوك قبل أن ترسل إشعارا رسميا مكتوبا يحظر توزيع الأرباح لكن الجمعية لم تشأ أن تعلق على الخبر“.

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المصدر: إرم