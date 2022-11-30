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الأربعاء، 30-11-2022 01:12 م

التضخم في منطقة اليورو يتراجع إلى 10 % الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو إلى 10 % في شهر تشرين الثاني الجاري، وذلك بعد أن سجل مستوى تاريخي في تشرين الأول الماضي عند 10.6 %.

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ويأتي التضخم بمنطقة اليورو، المتأثر بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجعه عن مستوى أكتوبر إلى 10.4 % على أساس سنوي.


وبقي معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، دون تغيير عند مستوى 5 % في تشرين الثاني ، وهي نفس النسبة التي سجلها المؤشر في تشرين الأول الماضي.


وفي محاولة لكبح التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي، معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في تشرين الأول الماضي وذلك للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار حيث سبق أن رفعها 75 نقطة أساس في أيلول ، بعد إعلانه في تموز عن زيادة بمقدار 50 نقطة كانت الأولى منذ 11 عاما. ( سكاي نيوز )



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