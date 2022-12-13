التفاؤل بشأن التضخم يرفع الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء، وقبل ساعات من صدور بيانات التضخم وسط توقعات بتسجيل تباطؤ جديد.
وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 4 دولارات للاوقية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء أو ما يعادل 0.25% وصولا إلى مستويات 1796.5 دولار للأوقية.
وفي المقابل ارتفعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 5 دولارات للاوقية وصولا إلى مستويات 1786 دولار أو ما يعادل زيادة في حدود 0.3%. ( investing )