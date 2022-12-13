الثلاثاء 13-12-2022
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أسعار الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء

 
الثلاثاء، 13-12-2022 10:21 ص

التفاؤل بشأن التضخم يرفع الذهب عالمياً

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء، وقبل ساعات من صدور بيانات التضخم وسط توقعات بتسجيل تباطؤ جديد.

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وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 4 دولارات للاوقية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء أو ما يعادل 0.25% وصولا إلى مستويات 1796.5 دولار للأوقية.


وفي المقابل ارتفعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 5 دولارات للاوقية وصولا إلى مستويات 1786 دولار أو ما يعادل زيادة في حدود 0.3%. ( investing )


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