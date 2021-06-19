الجزائر: شركة الكهرباء والغاز 'سونلغاز' تكشف عن عقود استثمار مع ليبيا

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ''سونلغاز"، اليوم السبت، عن اتفاق عقود استثمار مع ليبيا في 5 مجالات.



وكشف المدير العام لمجمع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، عن الاتفاق على عقود الاستثمار مع ليبيا في 5 مجالات، بالإضافة إلى دعم أسطول الإنتاج الليبي بـ265 ميغاواط بداية من هذا الصيف.

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وأعلن عن إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي بليبيا، وصيانة محطات توليد الكهرباء مع تزويدها بقطع الغيار اللازمة.



