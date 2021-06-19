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السبت، 19-06-2021 02:45 م

الجزائر: شركة الكهرباء والغاز 'سونلغاز' تكشف عن عقود استثمار مع ليبيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الكهرباء والغاز الجزائرية ''سونلغاز"، اليوم السبت، عن اتفاق عقود استثمار مع ليبيا في 5 مجالات.

وكشف المدير العام لمجمع "سونلغاز"، شاهر بولخراص، عن الاتفاق على عقود الاستثمار مع ليبيا في 5 مجالات، بالإضافة إلى دعم أسطول الإنتاج الليبي بـ265 ميغاواط بداية من هذا الصيف.

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وأعلن عن إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي بليبيا، وصيانة محطات توليد الكهرباء مع تزويدها بقطع الغيار اللازمة.

وكشف بولخراص، عن مشاورات مع الشركة العامة للكهرباء الليبية في مجال التدريب والتكوين، بالإضافة إلى إبرام عقود شراكة، والتي جاءت تطبيقا لتوصيات مجلس الأعمال الجزائري الليبي الأخير.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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