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الإثنين، 22-02-2021 10:27 ص

الجمارك السعودية تكشف الحد الأقصى المسموح به لاستيراد السيارات

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الوكيل الاخباري - كشفت الجمارك السعودية، اليوم الإثنين، عن الحد الأقصى المسموح به لاستيراد السيارات للمواطنين والمقيمين.

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وردا على استفسار بهذا الخصوص قال حساب "اسأل الجمارك"، عبر تويتر؛ ، بحسب صحيفة "عاجل" إن "العدد المسموح هو استيراد سيارتين كحد أقصى سنويا للمواطنين والخليجيين المقيمين"


كما أوضحت الجمارك أنه مسموح باستيراد سيارة كل 3 سنوات كحد أقصى للمقيمين من غير الخليجيين.

وكانت الجمارك ترد على سؤال لأحد المواطنين قال فيه: "أنا طالب مبتعث وحابب أنزل معاي سيارتين موديل 2020  ما هي الإجراءات؟".


وسبق أن كشفت الجمارك أن السيارات الخاصة بالطلبة المبتعثين معفاة من شرط سنة الصنع (2016)، على أن تكون الفترة بين صنع المركبة وامتلاكها خمس سنوات فأقل.


وأوضحت أنه يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة السيارة وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة السيارة مع الرسوم الجمركية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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