الصين ترفع أسعار البنزين والديزل

الوكيل الاخباري - أعلن أعلى مخطط اقتصادي في الصين، إن البلاد سترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الجمعة.

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وذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن سعر البنزين سيرتفع بمقدار 260 يوانا (حوالي 41.26 دولار أميركي) للطن، وسيرتفع سعر الديزل بمقدار 255 يوانا.



وبموجب آلية التسعير الحالية، تعدل الصين الأسعار المحلية للمنتجات النفطية المكررة عندما تشهد أسعار النفط الخام الدولية تغيرا يزيد عن 50 يوانا للطن الواحد من البنزين والديزل لما يزيد عن 10 أيام عمل.



وطلب من أكبر ثلاث شركات بترول في الصين وهي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البترول والكيماويات الوطنية الصينية وشركة النفط البحري الوطنية الصينية، الحفاظ على انتاج البترول وتسهيل النقل لضمان استقرار الامدادات.