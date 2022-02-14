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الإثنين، 14-02-2022 10:39 ص

الحكومة : ارتفاع اسعار المحروقات عالميا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت في الأسبوع الثاني من شباط الحالي مقارنة مع الأسعار في الأسبوع الأول من الشهر. اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية، أنه سجل بنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 901 دولاراً للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 883.9 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.9%.

كما سجل سعر بنزين اوكتان 95 سعراً بلغ 923.4 دولار للطن مقابل 912.3 دولار،  مسجلا في الأسبوع الأول ارتفاع بنسبة بلغت 1.2%. 

وعن الديزل، أوضحت أنه قد ارتفع السعر من 792.8 دولار للطن إلى 812.5 دولار، وبنسبة بلغت 2.5%. 

كما ارتفع سعر الكاز من 833.5 دولار للطن إلى 843.4 دولار وبنسبة بلغت 1.2% 

وأشارت الوزارة إلى أنه ارتفع سعر الغاز المسال في شهر شباط إلى 776 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في كانون الثاني الماضي الذي كان 717.5 دولار، وبنسبة ارتفاع 8.2%. 

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